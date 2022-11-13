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وفاة الموسيقار محمد سلطان عن عمر يناهز 85 عاما

الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان
الموسيقار الكبير الراحل محمد سلطان

نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 7:38 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 7:41 م

رحل عن عالمنا منذ قليل الموسيقار الكبير محمد سلطان، حيث كان يعانى خلال السنوات الأخيرة من أمراض الشيخوخة.

ومحمد سلطان عُرف في البداية كممثل من مواليد الإسكندرية 2 يوليو 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960، ثم اتجه إلى التمثيل، ثم التلحين، وله أعمال كثيرة لكبار المطربين مثل فايزة أحمد وهاني شاكر وميادة الحناوى وعلي الحجار ومحمد الحلو.

تزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها (غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، أخد حبيبي).

وأنجب ولدين هما طارق وعامر، توأم من المطربة فايزة أحمد، ويعملان في مهنة الطب بفرنسا.

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