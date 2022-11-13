 شبهة إرهابية في انفجار ميدان التقسيم بإسطنبول وارتفاع أعداد الضحايا - بوابة الشروق
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شبهة إرهابية في انفجار ميدان التقسيم بإسطنبول وارتفاع أعداد الضحايا

رباب عبدالرحمن
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 6:42 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 6:42 م
لمّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى وجود شبهة إرهابية في الانفجار الذي وقع في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول التركية وراح ضحيته العشرات.

وقال أردوغان في بيان صحفي حول انفجار إسطنبول "فرقنا تواصل عملها. أولئك الذين يريدون السيطرة على تركيا بالإرهاب لن ينجحوا.. ووفقا لآخر المعلومات التي تلقيناها، فقد 6 أشخاص حياتهم وأصيب 53"، وفقا لصحيفة"سوزجو" التركية.

وأضاف أردوغان: "تواصل الوحدات المعنية في دولتنا العمل لكشف مرتكبي هذا الهجوم الغادر ومن ورائه".

وتشتبه الشرطة في سيدة ظهرت في كاميرات المراقبة في شارع الاستقلال بميدان تقسيم وكانت تحمل حقيبة وتركتها في مكان الانفجار، وبعد انصرافها بثلاث دقائق انفجرت الحقيبة.

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