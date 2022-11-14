قال المستشار مجدي سخى، وكيل النقابة العامة للمحامين، إن «المحامي محمد عمر، ضحية إهمال ورعونة طبية بالغة الأثر»، داعيًا أن يلهم أهله وذويه، الصبر والسلوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الجورنالجي»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «عمر» شأنه شأن أي مريض، دخل أحد مستشفيات المنيا لإجراء عملية بالمنظار؛ لكنه وقع ضحية للإهمال الطبي.

وتابع: «لن نتخلى عن حق محمد عمر وأبنائه وأهله، ولن نتخلى عن حق محامي أهدر حقه في خطأ طبي فادح»، موضحًا أن «نقيب المحامين، أصدر قرارًا بتشكيل لجة لمتابعة التحقيقات، ومن ثمّ إصدار تقرير طبي كامل عن سبب الخطأ، وما تعرض له المحامي».

ولفت وكيل النقابة العامة للمحامين، إلى أن «وقف التعامل مع المستشفى إجراء تحفظي»، متابعًا: «بحيث لا أحد يكون محمد عمر مرة أخرى، الأمر في يد النيابة العامة الآن، وهي أمينة على الدعوى الجنائية، نتابع الموقف ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة».

وأكد أن «المستشفى مسؤول بدون شك عن الخطأ الطبي؛ لأنه الكيان المسؤول عن السماح لطبيب غير مؤهل بإجراء تلك الجراحة المهمة»، منوهًا إلى أن وزارة الصحة والسكان، المسؤولة الأولى عن المستشفيات وما يجري داخلها؛ لأنها أعطت الطبيب الترخيص وحق مزاولة مهنة الطب.

وذكر أن نقابة الأطباء تتعامل طبقًا لمبدأ «المتهم برئ حتى تثبت إدانته»، مختتمًا: «لا نريد أن نسبق الأحداث، التحقيقات تجرى بشفافية مطلقة داخل أروقة النيابة العامة، ونسعى سعيًا حثيثًا وراء الموضوع بشفافية مطلقة، لأنه مواطن مصري ضحية إهمال طبي بشع».

وأصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف التعامل مع مستشفى المنيا الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعرفة أسباب وفاة محمد عمر عبدالوهاب المحامي بملوي، وما إذا كانت الوفاة بسبب الإهمال الطبي من عدمه.

ووجه نقيب المحامين بتشكيل لجنة تهتم بمراجعة جميع التعاقدات المبرمة بين النقابة والمستشفيات، وإعداد تقارير في شأنها، والوقوف على مدى صلاحيتها وجودة ما تقدمه من خدمات لصالح أعضاء نقابة المحامين.