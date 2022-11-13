المخابرات البريطانية: روسيا تريد بدء تدريب عسكري في المدارس

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تريد تطبيق نظام إلزامي للتدريب العسكري في المدارس قبل التجنيد، مشيرة إلى معلومات استخباراتية بأن موسكو تخطط لبدء 140 ساعة من التدريب السنوي في المدارس اعتبارا من سبتمبر 2023 فصاعدا.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها بشأن الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد: "هذه المبادرة من المرجح أيضا أن تكون جزءا من مشروع أوسع نطاقا لغرس أيدولوجية الوطنية والثقة في المؤسسات العامة بين المواطنين الروس".

وقالت الوزارة إن هذه الخطط هي إحياء لبرنامج يعود إلى الحقبة السوفيتية، توقف في عام 1993، وتضمن التحضير لهجمات نووية وكيماوية، بالإضافة إلى دورة إسعافات أولية وتدريب على استخدام البنادق.

دوقالت الوزارة البريطانية إن البرنامج، الذي أعلنه وزير التعليم الروسي سيرجي كرافستوف، في وقت سابق في نوفمبر الجاري، حاول بموجبه المسؤولون الروس إحياء التدريب الذي تم في عام 2014 بعد الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم على أمل تحسين نوعية المجندين.

وأعربت عن وجهة نظر مفادها أنه بعد ثماني سنوات "لم يتغير شيء يذكر، وأن نوعية المجندين الروس لا تزال سيئة، ومعنوياتهم متدنية وتدريبهم محدود".