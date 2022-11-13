محافظ بني سويف يناقش جهود شركة مياه الشرب في مشروعات حياة كريمة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يأتي في مقدمة الخطة التنموية والخدمية للمحافظة.



ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل الجاد والمتواصل لتحسين مستوى معيشة المواطن في الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياته اليومية، لا سيما في ظل تشابك القطاع وانعكاس تأثيراته على معظم الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها والمواطن وتتماس مع احتياجاته اليومية.



جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حول مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من شبكات المياه ومشروعات المد والتدعيم وإنشاء محطات مياه الشرب، وإعادة تأهيل المحطات، وبجانب متابعة أبرز الجهود والأنشطة التي أجرتها الشركة على مدار شهر، في العديد من المجالات والتي شملت: "الاستجابة لشكاوى العملاء وتركيب وصلات منزلية سواء وصلات المياه أو الصرف، بجانب مجالات التوعية وترشيد الاستهلاك والجوانب التدريبية".



وبحسب التقرير الذي أعدته المهندسة دينا عمر رئيس الشركة، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فقد بلغت نسبة تنفيذ مشروعات شبكات مياه الشرب 95٪.



فيما وصلت نسبة تنفيذ مشروعات المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحي 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات إنشاء محطات مياه الشرب 30%، في حين وصلت نسبة تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل محطات المياه إلى 100%.



كما تم الاستجابة والتعامل مع أكثر من 1900 شكوى خاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والجودة والمحاسبة.



فيما تم تركيب 845 وصلة مياه شرب منزلية، بجانب تركيب 150 وصلة صرف صحي بالمنازل ،"خلال الفترة من 11 أكتوبر الماضي إلى 10 نوفمبر الجاري"، علاوة على حصول محطة مياه الشيخ عابد بسمسطا على شهادة TSM "الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة"، بجانب تجديد شهادة "TSM" لمحطة معالجة كفر أبو شهبة بأهناسيا، فضلاً عن قيام الشركة بعقد وتنظيم 19 ندوة توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه استهدفت طلاب المعاهد الأزهرية بالواسطي، إضافة إلى تنفيذ عدد حملتين لطرق الأبواب بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمركزي ببا وناصر.



وتم تنفيذ ورش عمل تدريبية لتطوير منظومة العمل بالشركة، والتي تضمنت التدريب وتطوير القدرات في مجالات إعداد الخطة الاستراتيجية شارك فيها 23 متدربًا على مجموعتين، واستقبال شكاوى العملاء من خلال برنامج CMS لعدد 16 متدربًا، وتوحيد طريقه حساب الطاقات التصميمية لمحطات الرفع لعدد 9 متدربين، وتنفيذ برنامج تدريب للسلامة والصحة المهنية لعدد 19 متدربًا، ودورة تدريبية خاصة برولمان البلي لعدد 25، وبرنامج قياس المياه وأنواع العدادات مسار وظيفي فني قارئ ومحصل لعدد 36، مراحل المعالجة وطرق التشغيل القياسية لعدد 25 برنامج عملية الخلسة، ووضع إجراءات دعم النزاهة لتحليل المخاطر لعدد 11 برنامج منظومة الوثائق ومهارات السكرتارية لعدد 16 متدربًا.



من جهتها أكدت رئيس الشركة على دعم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمنظومة العمل بالشركة، وفروعها على مستوى المراكز والمدن.



ونوهت بالجهود التي تبذلها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية للصرف الصحي والشركة القابضة، لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كل العقبات لتشغيل المشروعات وتسليم باقي الشبكات وبدء التشغيل لها، وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.