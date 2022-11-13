تقارير: سقوط قتلى وجرحى فى انفجار بإسطنبول

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أفادت تقارير إخبارية بسقوط قتلى وجرحى اليوم جراء انفجار وقع فى مدينة إسطنبول التركية.

وأفاد مراسل قناة «روسيا اليوم» بوقوع قتلى وجرحى جراء انفجار يرجح أنه انتحارى، فى شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية.

وقال المراسل إنه تم تسجيل 4 وفيات و11 إصابة بعضها خطيرة جدا، مشيرا إلى أن الشارع المشهور بكونه وجهة السياح المحببة فى المدينة، كان مزدحما جدا لحظة الانفجار.

من جهته، أكد والى مدينة اسطنبول وقوع قتلى وجرحى فى انفجار ميدان تقسيم وسط اسطنبول. وقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «من الضرورى مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار فى شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التى قد تسبب الخوف والذعر. وسوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة فى المنطقة».

وطوقت الشرطة موقع الحادث، وقطعت الطرق المؤدية إليه. وقالت إن سبب الانفجار «لا يزال غير معروف بعد».

وقالت صحيفة «ينى شفق» التركية إن عددا كبيرا من رجال الشرطة وفرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

ووقع الانفجار بُعيد الساعة 16,00 (13,00 بتوقيت جرينتش)، فى وقت كان حشد المارة كثيفا فى شارع الاستقلال، حسب ما أفادت التلفزيون التركى «ان تى فى» الذى أشار إلى وقوع «جرحى».

وعرضت قناة «تى.آر.تى الإخبارية» الرسمية ووسائل إعلام أخرى مقاطع مصورة لسيارات إسعاف وأفراد من الشرطة يتجهون إلى موقع الانفجار فى شارع الاستقلال.