من هو البرازيلي رينالدو المرشح للانتقال إلى الأهلي؟

ذكرت تقارير صحفية مساء السبت، عن تفكير إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع البرازيلي رينالدو لاعب فريق ساو باولو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار الصحفي البرازيلي ألكسندر فييرا، إلى دخول البرازيلي رينالدو لاعب فريق ساو باولو ضمن اهتمامات الأهلي منذ فترة طويلة، مضيفًا أن اللاعب عقده سينتهي في شهر ديسمبر القادم.

ويلعب رينالدو - ذو الـ 33 عامًا - في صفوف نادي ساو باولو البرازيلي منذ يناير 2014، ولكنه غادر أكثر من مرة على سبيل الإعارة لأندية برازيلية، ولم يلعب في أي مكان خارج البرازيل خلال مسيرته.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد رينالدو مع فريقه ساو باولو في ديسمبر 2022، أي ما يقرب من شهرين، ويمكنه التوقيع لأي نادٍ دون مقابل في يناير المقبل.

ويشغل رينالدو - اللاعب الأعسر - مركز الظهير الأيسر، كما يمكنه اللعب في مركز خط الوسط المدافع، ولم يسبق له اللعب دوليا مع المنتخب البرازيلي.

ولعب رينالدو مع فريقه ساو باولو خلال الموسم الحالي 55 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف إلى جانب صناعة 9 أهداف لزملائه.

وخاض رينالدو مع ناديه ساو باولو 315 مباراة منذ التعاقد معه في عام 2014، سجل خلالهم 29 هدفا إلى جانب صناعة 40 هدفا لزملائه، فيما تحصل اللاعب على 55 بطاقة صفراء بطاقتين حمراوين.