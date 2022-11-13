الرئيس الكوري الجنوبي: يجب نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية لتحقيق السلام في المنطقة

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يعد شرطا مسبقا لتحقيق السلام في منطقة المحيط الهندي-الهادئ، مضيفا أن سول مستعدة لتقديم المساعدة في حال قررت كوريا الشمالية التخلي عن السلاح النووي.

وأدلى يون، بتلك التصريحات خلال قمة لدول شرق آسيا في بنوم بنه، التي جمعت قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا وثمانية شركاء في الحوار، من بينهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والصين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مكتب الرئيس الكوري قال في بيان صحفي "الرئيس يون قال إن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يجب أن يأتي أولا من أجل منطقة محيط هندي-هادئ سلمية، وإنه في حال أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات آخر أو نفذت تجربة نووية على الرغم من المخاوف المتكررة وتحذيرات المجتمع الدولي، فإنه سوف يتعين على المجتمع الدولي الرد بحزم".

وأضاف البيان الصحفي "في نفس الوقت، قال إن الباب للحوار مع كوريا الشمالية دائما مفتوح".

ودعا يون للابتعاد عن الأفعال التي تأجج التوترات في بحر الصين الجنوبي، قائلا إن هذا المجرى المائي يجب أن يصبح" بحر سلام ورخاء يدافع عن النظام البحري الذي يعتمد على القواعد" حيث يتم ضمان حرية الملاحة والتحليق.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال يون إن الغزو الروسي لكييف يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتهديدا للأرواح وحقوق الانسان للشعب الأوكراني.

وأضاف أنه يجب احترام سيادة أوكرانيا ووحدتها الإقليمية واستقلالها السياسي، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية سوف تعزز من المساعدة الإنسانية لأوكرانيا.

كما أعرب يون عن قلقه البالغ بشأن تراجع الديمقراطية في ميانمار، وأمله في العودة للحرية والديمقراطية في البلاد.