صحة غزة تعلن ارتفاع عدد الشهداء بمستشفى الشفاء إلى 34 بينهم 7 أطفال خدّج

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد الشهداء بين المرضى المحاصرين بمستشفى الشفاء إلى 34، بينهم 7 أطفال خدّج.

وأكدت الوزارة أنها لم تعد قادرة على إحصاء أعداد الشهداء في مجمع الشفاء، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «الشرق» للأخبار، في نبأ عاجل لها.

ولليوم الـ38 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد تنفيذ المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، يوم 7 أكتوبر بمنطقة غلاف غزة داخل العمق الإسرائيلي.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال ضد منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، ما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في آخر إحصاء لها ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 11 ألف شهيد.