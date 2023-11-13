قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إنّ ساعات الليل تكون مخيفة وخطيرة في مجمع الشفاء الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أنّ المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين يعيشون حالة من الذعر أمام ما سيحدث من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن آليات ودبابات الاحتلال موجودة أمام مجمع الشفاء والطبي وتحديدا أمام البوابة الجنوبية الشرقية، مشيرا إلى أنهم وجهوا الكثير من المناشدات للتدخل العاجل لوقف ما يمكن أن تفعله قوات الاحتلال باتجاه مجمع الشفاء لكن استجابة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال استهدف مجمع الشفاء أكثر من مرة خلال الساعات الماضية وبقوة شديدة، منوها بأن الاحتلال يمطر ساحات بالرصاص سواء من القناصة أو من المسيرات.

ومنذ 38 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء.

وفيما تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل برية، إلا أن المقاومة الفلسطينية تواصل تكبيدها خسائر ضخمة سواء على الصعيد البشري أو من حيث المعدات العسكرية التي يتم تدميرها جزئيا وكليا.