أبو عبيدة: المقاومة تنفذ عمليات الرصد والاقتراب من آليات الاحتلال وتناور في كل مناطق التوغل

قال أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنّ الشعب الفلسطيني يواجه آلة القتل والإرهاب بإيمان عظيم.

وأضاف في كلمة مُسجلة، مساء الاثنين، أنّه بعد 38 يوما من بدء عملية طوفان الأقصى، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لآليات الاحتلال الإسرائيلي وقواته المتوغلة في مدينة غزة وبيت حانون من عدة جهات.

وأوضح أن المقاومين ينفذون عمليات الرصد والاقتراب من آليات الاحتلال وأماكن تحصن جنوده، ويناورون في كل مناطق التوغل ويوجهون ضربات للاحتلال عبر تفجير دباباته ومدرعاته ومهاجمة نقاط تحصن جنوده في بعض البنايات.

وأشار إلى أن المقاومين يدكون تحشيدات الاحتلال بقذائف الهاون والقذائف الموجهة، ويوقعون إصابات وقتلى في صفوف الاحتلال.