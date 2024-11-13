رئيس وكالة الطاقة الذرية: الحرب ليست سببا لعدم تشغيل محطات الطاقة النووية

صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في باكو، بأن وجود تهديد بشأن شن هجوم عسكري على محطة للطاقة النووية، لا يعد حجة لعدم تشغيلها وبنائها.

وقال جروسي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في العاصمة الأذربيجانية، إن المشكلة هي الحرب، والمشكلة ليست محطة للطاقة النووية.. أنا آسف.

وأضاف: "حسنا، يمكن قول نفس الشيء بشأن وجود ناطحات سحاب ومباني وطائرات تعبر مناطق الحرب".

وأوضح أن حقيقة سيطرة القوات الروسية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية أثناء الحرب، تعتبر حالة فردية.

وقال إنه لأمر مؤسف للغاية، ولكن استغلال حجة ضد محطات الطاقة النووية بسبب وجود حرب في أوكرانيا - إنه مثل تحريك مرمى الهدف لإيجاد حجة جديدة.

وأشار جروسي، الذي زار المحطة النووية عدة مرات منذ بداية العملية الروسية الشاملة في فبراير من عام 2022، إلى أن الوضع حولها لا يزال خطيرا للغاية، بالنظر إلى التقدم الروسي الجديد في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا.

وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرت في التواجد في موقع المحطة النووية، مضيفا: "سنستمر في التواجد هناك حتى يصل الصراع إلى مرحلة جديدة".

وأضاف جروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبقت قنوات الاتصال مفتوحة، موضحا أنه كان من المهم للغاية أيضا أن نتمكن من الاستمرار في التحدث طوال الوقت مع الجانبين.

وأشار إلى أن كلا الجانبين يواصلان الهجوم في المنطقة باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الأخرى.