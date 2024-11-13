أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 29 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و5 فوق أراضي مقاطعة تفير، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بينزا واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.