 أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تدمر 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل

موسكو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 9:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - 9:20 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 29 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 29 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و5 فوق أراضي مقاطعة تفير، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بينزا واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك