مقديشو ترحب بالانتخابات في إقليم أرض الصومال الانفصالي

• وزارة الداخلية الفيدرالية تشيد بالانتخابات وتتطلع لضمان النزاهة والشفافية

أشادت وزارة الداخلية والشئون الفيدرالية والمصالحة بحكومة مقديشو، بالانتخابات التي تجرى اليوم في شمال البلاد- إقليم أرض الصومال-، كما حثت لجنة الانتخابات على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.

دعت وزارة الداخلية، في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية اليوم، إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في المحافظات الشمالية ”أرض الصومال".

ويتوجه اليوم الناخبون في إقليم أرض الصومال -التي تعتبرها مقديشو إحدى المحافظات الشمالية للبلاد، بينما يعلن الإقليم انفصاله عن الدولة منذ 1991 دون أن يحظى باعتراف دولي- إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للإدارة.

ويتنافس على الانتخابات الرئاسية للإقليم 3 مرشحين بينهم الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي، فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية في جميع مراكز الاقتراع ودعوة جميع الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم بشكل سلمي.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية هي الرابعة منذ إعلان انفصال المنطقة عن الصومال في عام 1991 عقب انهيار نظام سياد بري، وتتسم الانتخابات بتنافس حاد بين الأحزاب السياسية، وسط تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا على خلفية مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال للوصول إلى منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر في ميناء بربرة، وهو ما اعتبرته الصومال تحرك عدائي إثيوبي وانتهاك لسيادتها الوطنية.