أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء أمس، اختياره لمقدم البرامج في شبكة "فوكس نيوز"، بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع، في إدارته.

وخدم هيغسيث في الجيش الأمريكي بين جوانتانامو والعراق وأفغانستان في فترات ممتدة من عام 2003 وصولا إلى 2012.

ويواصل ترامب العمل على تشكيل إدارته الجديدة، مع التركيز حتى الآن على أولئك الذين كانوا أقوى داعميه خلال حملته الانتخابية 2024، وفقا لموقع الحرة الإخباري.

وتحتاج ترشيحات ترامب في المناصب الحكومية إلى إقرار من الكونجرس الذي لا يزال من غير المؤكد من سيتولى السيطرة على مجلس النواب فيه، مع بقاء بعض المقاعد غير محسومة حتى الآن.