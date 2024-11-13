أبو الغيط يستقبل المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى السودان

استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، رمطان لعمامرة المبعوث الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة حول تطورات الأوضاع في السودان في ظل استمرار الحرب بتبعاتها الإنسانية الهائلة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المبعوث الخاص أطلع الأمين العام على آخر تطورات الوضع العسكري على الأرض في السودان، وكذلك على الخطوات والجهود، التي سيقوم بها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى تقريب وجهات نظر الفرقاء السودانيين.

وقال رشدي، إن لعمامرة شدد على أهمية توثيق التعاون مع الجامعة العربية خلال الفترة القادمة، خاصة في ضوء المبادرة التي أطلقها أبو الغيط في يوليو الماضي، والرامية لتنسيق المواقف الدولية والإقليمية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية على المحددات التي ترسم موقف الجامعة حيال الأزمة في السودان؛ وعلى رأسها وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ومنع أي تدخل خارجي في الشئون السودانية، وإطلاق حوار وطني سوداني شامل لا يستثني أحداً.

وأكد الجانبان، أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب وانقاذ الشعب السوداني من الموت والوضع الإنساني المتدهور وأزمة الغذاء المتفاقمة.