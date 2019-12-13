اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تصوت لصالح إحالة لائحتي اتهام ترامب إلى المجلس

صوتت اللجنة القضائية النيابية بمجلس النواب الأمريكي لصالح إحالة لائحتي اتهام بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المجلس.

وأفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الجمعة، بأن مجلس النواب الأمريكي سيصوت الأسبوع المقبل على مشروع قرار بعزل ترامب يستند إلى تهمتي إساءة استخدام سلطة منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وأوضحت القناة الإخبارية، أن نقاشات امتدت لأكثر من 14 ساعة سبقت التصويت، مشيرة إلى أن النواب الجمهوريين أظهروا تمسكهم بالدفاع عن الرئيس ترامب، فيما أكد الديمقراطيون أنهم يؤدون واجبهم تجاه الدستور والشعب الأمريكي.

وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، كشف يوم الثلاثاء الماضي النقاب عن لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، حيث أوضح أن اللائحة الأولى تتضمن إساءة استخدام السلطة، وهي جريمة تستوجب مساءلة الرئيس عندما يقوم باستخدام سلطات منصبه العام للحصول على مصالح شخصية غير لائقة مع تجاهل المصالح القومية وتعريضها للأذى، والثانية هي عرقلة الكونجرس الأمريكي.