 كيري: بايدن سيبني على اتفاقية باريس للمناخ لرفع طموح العالم - بوابة الشروق
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كيري: بايدن سيبني على اتفاقية باريس للمناخ لرفع طموح العالم

رويترز
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:46 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:46 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن "سيبني على اتفاقية باريس للمناخ لرفع طموح العالم".

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب كيري: "بايدن ليس فقط ملتزما بإعادة دخول الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ، بل بالبناء عليها لرفع طموح العالم".

وأضاف: "قبل خمس سنوات، كان شرف لي أن أكون في الغرفة حيث تحدث المفاوضات المناخية في باريس.. لا أطيق الانتظار للعودة للعمل في فريق أمريكا".

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق السبت في تغريدة عبر "تويتر" أن الولايات المتحدة ستعود إلى اتفاقية باريس للمناخ بعد 39 يوما، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على حشد العالم لدفع تقدم أكثر وأسرع لمعالجة أزمة المناخ بشكل مباشر.

يذكر أن بايدن أعلن عن نيته ترشيح كيري "قيصرا للمناخ" في إدارته.

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