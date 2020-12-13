الأناضول: تشاووش أوغلو شدد لظريف على رفض تركيا للتصريحات الإيرانية ضد أردوغان

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن وزير خارجية البلاد مولود تشاووش أوغلو شدد لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على رفض أنقرة التصريحات الإيرانية الموجهة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت الوكالة الرسمية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن الوزيرين بحثا خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما اليوم السبت الخلاف الدبلوماسي الذي برز بين دولتيهما بعد أن تلا أردوغان، خلال زيارته إلى باكو مؤخرا، أبيات شعر بقلم الشاعر الأذربيجاني بختيار وهاب زاده تتحدث عن نهر آراس، ورأى في ذلك الكثير من الإيرانيين اعتداء على سيادة بلدهم.

وذكرت مصادر "الأناضول" أن تشاووش أوغلو أوضح لظريف أن القصيدة تتعلق بإقليم قره باغ و"لم يلمح الرئيس مجرد تلميح إلى إيران"، مؤكدا "عدم قبوله الإدلاء بتصريحات شديدة اللهجة لا أساس لها استهدفت الرئيس أردوغان، بذريعة القصيدة، في وقت كان بإمكان طهران التواصل مع أنقرة عبر القنوات المفتوحة".

وذكر تشاووش أوغلو، حسب "الأناضول"، بأن تركيا "وقفت إلى جانب إيران في أيام الشدائد، حينما أدار الجميع ظهورهم لها"، ودعا ظريف إلى "عدم نسيان هذه الحقيقة"، وقال إن خيبة أمل أنقرة زادت إزاء التصريحات الإيرانية المذكورة.

وتختلف الرواية "التركية" بشأن المكالمة جذريا عن بيان الخارجية الإيرانية الذي ينص على أن تشاووش أوغلو أكد لظريف التزام أنقرة بسيادة إيران وأوضح أن أردوغان لم يكن على دراية بشأن حساسية تلك القصيدة بالنسبة لإيران.