مباحث كفر الشيخ تتمكن من إيجاد طالبة متغيبة عن أهلها

تمكنت مباحث كفر الشيخ من إيجاد طالبة متغيبة عن أهلها.

وتلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه بلاغًا من حداد يقيم بإحدى قرى مركز دسوق، يفيد تغيب نجلته الطالبة في مدرسة ثانوية عن المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ضم العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والمقدم أحمد مطاوع، وكيل الفرع، والرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، لكشف لغز تغيب الطالبة عن منزلها.

وأسفرت الجهود أن الطالبة المتغيبة "م.ا"، بمدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنات، كانت تقيم طرف إحدى صديقاتها في القاهرة، بسبب خلافات عائلية جعلتها تترك منزلها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.