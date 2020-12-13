انهيار عقار دون وقوع إصابات بالفيوم

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انهار صباح اليوم الأحد عقار قديم مكون من طابقين بحي الجون بمدينة الفيوم دون وقوع خسائر في الأرواح أو أية إصابات.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد تلقى اخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار منزل قديم مكون من طابقين بحي الجون بمدينة الفيوم

من جانبه، كلف الدكتور محمد عماد نائب المحافظ المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس مدينة الفيوم بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع كافة الأنقاض وفحص المنازل المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وانتقل رئيس مجلس المدينة يرافقه حازم حسنى حسان رئيس حي الجون وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وتم فرض طوق أمني حول المنطقة حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق ورفع الأنقاض بواسطة معدات الحي.

كما شكل المحافظ لجنة من الإدارة الهندسية بحي الجون ومديرية الإسكان لمعاينة العقار المنهار والتحقيق من أسباب انهياره واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العقارات المجاورة حفاظا على أرواح قاطنيها وتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين ونقلهم الى مساكن حي جنوب وسرعة رفع الأنقاض وفتح الشارع.