كوريا الجنوبية والصين تبحثان سبل حث بيونغ يانغ على العودة للحوار من أجل نزع السلاح النووي

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين أن العدد غير المسبوق لإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية هذا العام يدعو للقلق الشديد، موضحًا أهمية التعاون الوثيق بين سول وبكين لحث بيونغ يانغ على التوقف عن الأعمال الاستفزازية والعودة إلى الحوار من أجل نزع السلاح النووي وكذلك دعم جهود كوريا الجنوبية نحو الحوار مع كوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الكوري الجنوبي ونظيره الصيني وانج يي عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" والتي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا شبه الجزيرة الكورية، فيما أكدا أن القمة بين قادة البلدين في بالي الشهر الماضي كانت بمثابة حقبة جديدة من العلاقات بين سول وبكين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق من أجل تنفيذ إجراءات لتطوير العلاقات الثنائية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن بيان الخارجية في سول اليوم /الاثنين/ أن الجانبين اتفقا -خلال اللقاء- على زيادة التعاون من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسريع المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين لوضع خطة عمل مشتركة ثنائية للنمو المستقبلي على النحو المتفق عليه في اجتماعهم في "تشينغداو".

كما اتفقا على التعاون النشط لتحقيق نتائج ملموسة في مجالات سلاسل التوريد، واستئناف مفاوضات الاستثمارات في قطاع الخدمات في إطار اتفاقية التجارة الحرة، وتنشيط التبادلات الشعبية وتبادلات المحتويات الثقافية، إضافة إلى التعاون المشترك بشأن مختلف القضايا العالمية مثل التعافي الاقتصادي وتغير المناخ، واتفقا على التواصل والتعاون الوثيقين في المجالات ذات الصلة.

ويعد الاجتماع بين وزيري الخارجية الكوري والصيني هو الأول منذ حوالي 4 أشهر، بعد أن زار الوزير "بارك جين" مدينة "تشينغداو" بالصين في أغسطس لعقد الاجتماع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستقوم بدور بناء في قضية شبه الجزيرة الكورية.