محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية لتوفير 1500 قطعة ملابس في بلطيم

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية لإقامة المعارض بالمدارس؛ لتوفير الملابس والأحذية، للطلاب المنتمين لأسر فقيرة والأولى بالرعاية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".



ووجه بعدم التصوير في أثناء استلام الطلاب للمدارس، إضافة إلى استلام الطالب للملابس منفرداً، مقدما الشكر للمشاركين في إقامة المعارض لوكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وافتتح محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض "حياة كريمة" بمدرسة الشهيد رياض باليماني الابتدائية التابعة لإدارة بلطيم التعليمية، ضمن المعارض التي تنظمها الإدارة التعليمية بالمدارس، ضمن حملة "شتاء دافئ"؛ لتوزيع الملابس والأحذية على الطلاب المنتمين لأسر أولى بالرعاية، وأسر فقيرة.



وجاء ذلك بحضور كل من السيد إسماعيل مدير إدارة بلطيم التعليمية، وخالد عباس وكيل الإدارة التعليمية، ووجيهة عياد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وحياة كشكوشة، مديرة المدرسة، وأحمد محمد حسين وكيل المدرسة، وأمينة الدعدر مدير التعليم الثانوي، ومحمد حجازي رئيس قسم المشاركة المجتمعية، والدكتور رمضان قميقم مسؤول الجودة، ومحمد متولي رئيس قسم الأمن والسلامة، ومسعد الشهاوي موجه التربية الاجتماعية، ويحتوي المعرض على 1500 قطعة ملابس لجميع الأعمار أدوات دراسية للطلاب، مشددا على سرعة التوزيع.



وأشاد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بنوعية الملابس وجودتها، موجها الشكر لكل من شارك في المعرض من العاملين بالتعليم، ومجلس الأمناء، والمتبرعين.