رئيسة البرلمان الأوروبي: فضيحة الفساد تشكل هجوما على الديمقراطية في أوروبا

وقال أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن تلك الاتهامات "خطيرة جدا"، مطالبة بتأسيس جهاز للرقابة على الأخلاقيات لضمان الالتزام بها في منطقة اليورو.

وقالت جيسيكا باركر، مراسلة بي بي سي في بروكسل، إن التفاصيل التي كشفتها الشرطة في بلجيكا في الأيام القليلة الماضية جعلت المثيرين في حالة ذهول.

وأعرب أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي، تحدثوا إلى مراسلة بي بي سي، عن صدمتهم بسبب تلك الاتهامات الخطيرة الفجة.

وصادرت الشرطة البلجيكية نقوداً بلغت قيمتها حوالى 600 ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في العاصمة بروكسل يوم الجمعة. كما تمت مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، ولكن تمت الإشارة الى أن كايلي من بين أولئك الذين وجهت إليهم تهم.