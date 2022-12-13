طهران: أوكرانيا لم تقدم أي وثيقة على استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية

قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيراني "العميد رضا اشتياني" إن الجانب الاوكراني لم يقدم في اجتماع فريقي الخبراء مع نظيره الإيراني أي وثيقة تدل على استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية الصنع خلال الحرب في أوكرانيا.

وأضاف "العميد اشتياني" في تصريح له اليوم الاثنين، أن الفريق الاوكراني أرجأ هذا الأمر إلى الاجتماعات القادمة؛ رغم أنه لا يحظى بأهمية ولا حاجة لمتابعته، لان الكثير من هذه التصريحات قائمة على أسس واهية وشائعات لاأساس لها"،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إرنا).

وأكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، على أن التعاون العسكري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا بدأ منذ أمد بعيد ولا يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا.

يذكر أن إيران نفت مرارا تزويد روسيا بطائرات مسيرة في حربها ضد أوكرانيا . من جانبها نفت روسيا استخدام طائرات مسيرة إيرانية في هذه الحرب.