ارتفاع حاد لأسعار النفط في ختام تعاملات اليوم

أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات اليوم الاثنين، بارتفاع كبير بعد تراجعها خلال الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي ينقل النفط الخام الثقيل من كندا إلى المصافي الأمريكية على ساحل خليج المكسيك.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 15ر2% أي بنحو 3% إلى 17ر73 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 89ر1 دولار أي بنسبة 5ر2% إلى 99ر77 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.

في الوقت نفسه مازال من غير المعروف موعد استئناف تشغيل خط أنابيب كيستون الذي تم وقف تشغيله بعد تسرب أكثر من 14 ألف برميل خام منه في الأسبوع الماضي.

كما يترقب المتعاملون في السوق بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي المقرر نشرها غدا، قبل يوم واحد من إعلان قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.