حبس المتهم بقتل ابن عمه طعنا بسبب خلاف على مبلغ مالي بالجيزة

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ابن عمه في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالي بالجيزة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال شاب في العقد الثالث من عمره، مصابا بطعن نافذ بمنطقة البطن ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أسرة المجني عليه وبسؤالهم اتهموا نجل عم المجني عليه بقتله في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على مبلغ مالى وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.