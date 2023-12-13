القصير يتابع استعدادات موسم زراعة القمح ويوجه بالحصر الدقيق للمساحات المنزرعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم، مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها، وذلك لبحث الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد.

يأتي ذلك في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومتابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء في العمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.

ووجه وزير الزراعة، خلال الاجتماع، بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل وخاصة الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وجميع أجهزة الوزارة المعنية وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.

كما وجه القصير، بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنية للإردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول.

وشدد الوزير، على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وكذلك التوعية باساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى إنتاجية وتسهم في ترشيد استخدام المياه.