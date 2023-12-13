قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الماضية، 16 مجزرة وجرائم إبادة جماعية ممنهجة في كافة مناطق القطاع.

وصرح المتحدث باسم الوزارة في غزة أشرف القدرة، خلال إفادة صحفية، بأن المستشفيات استقبلت 196 شهيدا و499 جريحا خلال الساعات الماضية، فيما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

وبهذا، يرتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 18 ألفا و608 شهداء، وإصابة 50 ألفا و594 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه، أوضح القدرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب، مع حرمانهم من الطعام والشراب، قبل أن تخلي سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

وشدد على أن قوات الاحتلال تشدد حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان وإطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء.

وتابع: «نخشي وفاة 12 طفلا في قسم عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة».

ونوه بأن الاحتلال لا يزال يشدد حصار واستهداف مستشفى العودة ويمنع عنها الماء والطعام والكهرباء، كما يمنع وصول الجرحى والمرضى إليها، مبديا التخوف من أن يقدم الاحتلال على اقتحام المستشفى.