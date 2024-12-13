اليوم 434 من العدوان على غزة: مجازر إسرائيلية وشهداء يتجاوزون العشرات

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وتشمل الغارات الجوية الإسرائيلية قصفها على مناطق قطاع غزة، في اليوم الـ434 من الحرب، مخلفة سجل كبير من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال 3 ساعات مجازر خلال الـ24 ساعة بحياة 30 شهيدا، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" للصحافة.

في وقت لاحق البدء في السابع من أكتوبر عام 2023.

في وسط قطاع غزة، حكم الاحتلال مجزرة جديدة في مخيم النسويات، ما أدى إلى سقوط 33 شهيدًا، وأصبح عددًا كبيرًا من الأشياء يكتب بليغة.

وقد تم قتل 84 مصابًا لإصابات، وبالتالي بأكبر نتيجة للقصف. واستهدفت احتلال الاحتلال الحربي المناطق الغربية من المخيم خميرة وسط العصير.

في مدينة الزوايدة، استهدفت قصف بيت المقدس مما سيتسبب في نقص عدد من الجسم.

وفيه قطاع الجنوب، استشهد ثلاثة مواطنين، لكنه لا يقصف الاحتلال خيام النازحين في منطقة قيزان النجار وجورة اللوت مدينة خانيونس.

كما واصل جيش الاحتلال الوقوف في مدينة رفح، حيل المسعفون جثتي شهيدين من غرب تايمز المدينة.

أما في شمال قوات الاحتلال في الوقوف وحرقها في بيت لاهيا ومخيم جباليا.