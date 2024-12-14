الخارجية: ندين بأشد العبارات تدمير إسرائيل البنية العسكرية السورية والاستيلاء على المنطقة العازلة

أدان السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، مستنكرا في الوقت ذاته الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية العسكرية السورية، وقصف القواعد والمواقع العسكرية في مختلف الأراضي السورية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن الجامعة العربية شهدت تحركا أمس بمبادرة من مصر، عقد على إثره اجتماع صدر عنه قرار جماعي يدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، ويستنكر الممارسات الإسرائيلية.

وأوضح أن الاجتماع طالب المجموعة العربية في الأمم المتحدة بالتحرك فورًا لعقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية، وتقديم مشروع قرار لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على سوريا.

وأشار إلى إجراء الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصالات مكثفة خلال الأيام الأخيرة مع تركيا والولايات المتحدة والإمارات وتونس؛ من أجل تنسيق المواقف وتبادل الرؤى والتقييمات.

ونوه أن مدينة العقبة الأردنية ستستضيف غدًا اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، المشكلة بقرار من الجامعة العربية، والتي تضم مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، بالإضافة إلى شخصيات وزارية دولية.