 عبدالعاطي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا - بوابة الشروق
الجمعة 13 ديسمبر 2024 6:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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عبدالعاطي يبحث مع نظيره الإماراتي الأوضاع في سوريا

هايدي صبري
نشر في: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 5:37 م | آخر تحديث: الجمعة 13 ديسمبر 2024 - 5:37 م

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الأوضاع في سوريا.

وبحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية اتصالًا بالتطورات الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسساتها الوطنية وتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية.

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