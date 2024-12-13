وزير خارجية الصين: ندعم خطة إعادة بناء تلبي رغبات الشعب السوري من خلال حوار شامل

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم، إن الصين تدعم تحقيق السلام في سوريا في وقت مبكر، وتدعم البلاد في إيجاد خطة إعادة بناء تلبي رغبات الشعب من خلال حوار شامل.

وأدلى وانج بهذه التصريحات ردا على سؤال حول وجهة نظر الصين بشأن الوضع الحالي في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقب انعقاد الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين في بكين.

وأضاف وانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين تتابع الوضع في سوريا بقلق كبير، حيث شهدت البلاد تقلبات متزايدة في الآونة الأخيرة.

وتابع قائلا إن الصين تنتهج منذ فترة طويلة سياسة تتسم بالصداقة والتعاون مع سوريا، ولم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية السورية، وتحترم اختيارات الشعب السوري.

ومضى وانج قائلا: "ندعم سوريا في تحقيق السلام في أقرب وقت، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، ودفع العملية السياسية الداخلية وفقا لمبدأ قيادة وملكية سورية، وإيجاد خطة إعادة بناء تلبي رغبات الشعب من خلال حوار شامل".

واعتبر أن سوريا المستقبلية يتعين أن تعارض بحزم جميع أشكال الإرهاب وقوى التطرف، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يحافظ بجدية على سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأن يحترم التقاليد العرقية والدينية في سوريا، وأن يسمح للشعب السوري باتخاذ قراراته بشكل مستقل.

وشدد وانج على أنه يتعين على جميع الدول العمل معا لتقديم يد العون إلى سوريا، والدفع باتجاه رفع العقوبات الأحادية غير القانونية المفروضة على البلاد منذ سنوات، والتخفيف من وضعها الإنساني الحرج