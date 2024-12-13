روسيا تحذر مواطنيها من زيارة ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية الروسية تحذيرا جديدا، يوم الخميس، لمواطنيها بشأن السفر إلى ليبيا، مؤكدة أن البلاد لا تزال "غير ملائمة للسياحة".

وقالت السفارة الروسية في ليبيا، في بيان يوم الخميس، أن الوضع العسكري والسياسي "يبقى متوترا للغاية"، مع الإشارة إلى ضعف إنفاذ القانون، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "زيارة ليبيا لأغراض غير رسمية تشكل خطرا على الحياة والصحة".

وأوضح أن "المواقع الطبيعية والأثرية المميزة التي تزخر بها ليبيا يمكن تأجيل زيارتها حتى تتحسن الظروف الأمنية".

وشدد التحذير على تجنب محاولة عبور البلاد باستخدام أي وسيلة نقل، سواء كان ذلك بالحافلات أو السيارات أو الدراجات النارية أو الهوائية، في إطار جولات تهدف لاستكشاف شمال أفريقيا أو القارة بأكملها.

كما أشار إلى أن هذه التوصيات التي صدرت أول مرة عام 2011، ولا تزال تجدد بصورة دورية، تؤكد أهمية تجنب السفر إلى ليبيا حاليا.

في المقابل، دعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسكو إلى تقديم "توضيح عاجل بشأن دوافع وأسباب هذا التحذير"، مؤكدة أهمية الاحترام المتبادل والشفافية في العلاقات الثنائية.