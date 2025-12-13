بيلاروس تفرج عن الفائز بجائز نوبل بيالياتسكي ورمز المعارضة كوليسنيكوفا

أكد الناشط الحقوقي بافيل سابيلكا، من مجموعة "فياسنا" الحقوقية، إطلاق سراح الحائز على جائزة نوبل للسلام أليس بيالياتسكي، والشخصية المعارضة البارزة ماريا كوليسنيكوفا من السجن.

ويأتي إطلاق سراحهما في وقت يسعى فيه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لتحسين العلاقات مع واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق من يوم السبت عن رفع العقوبات المفروضة على قطاع البوتاس في البلاد. في مقابل تخفيف العقوبات، عفا لوكاشينكو عن 123 سجينا.



وواجهت مينسك، الحليف المقرب من روسيا، العزلة والعقوبات الغربية لسنوات. وحكم لوكاشينكو البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5ر9 مليون نسمة بقبضة حديدية لأكثر من ثلاثة عقود، وتم فرض العقوبات على البلاد مرارا من قبل الدول الغربية بسبب قمع حقوق الإنسان وللسماح لموسكو باستخدام أراضيها في حربها ضد أوكرانيا في عام 2022. وأطلقت بيلاروس سراح مئات السجناء منذ يوليو 2024.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت الولايات المتحدة إنها سترفع العقوبات عن البوتاس البيلاروسي في أحدث إشارة على ذوبان الجليد بين واشنطن والنظام المعزول.

وأعلن جون كوال، المبعوث الخاص الأمريكي إلى بيلاروس، عن ذلك بعد لقائه مع لوكاشينكو في مينسك يومي الجمعة والسبت.

وفي حديثه مع الصحفيين، وصف كوال المحادثات التي استمرت يومين بأنها "مثمرة جدا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية بيلتا اليوم السبت.

وقال المبعوث الأمريكي إن "هدفنا هو تطبيع العلاقات بين واشنطن ومينسك".