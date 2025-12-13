الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى مع اقتراب نوة الفيضة الصغرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تشهد مدينة الإسكندرية، اليوم السبت، طقسا باردا صاحبه انخفاض نسبي في درجات الحرارة وزيادة نسبية في سرعة الرياح، وذلك تزامنا مع الاستعدادات المبكرة لاستقبال نوة الفيضة الصغرى، المقرر قدومها يوم الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري، وفقا لجدول نوات ميناء الإسكندرية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية درجة الجاهزية القصوى بجميع الأحياء، مع الدفع بفرق الطوارئ وتكثيف أعمال تطهير الشنايش ومصارف الأمطار، بما يضمن سرعة تصريف المياه ومنع تراكمها بالشوارع والمحاور الرئيسية.

كما جرى تعزيز التنسيق بين غرف العمليات المختلفة لمتابعة تطورات الحالة الجوية على مدار الساعة، والتدخل الفوري حال حدوث أي طارئ.

تأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لمواجهة نوات الشتاء، والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استمرار الخدمات الحيوية دون تأثر.

في سياق متصل، أجرى المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة تفقدية بمحطة رفع سموحة الجديدة التابعة لمنطقة وسط، لمتابعة جاهزية المحطة أثناء النوة الحالية.

شملت الجولة تفقد أعمال التشغيل والجاهزية الفنية للمعدات، والاطمئنان على كفاءة تمركزات فرق الطوارئ وقدرتها على التعامل السريع مع أي تجمعات للمياه، بما يضمن استمرار العمل وعدم تعطله.

كما استمع رئيس الشركة إلى مطالب العاملين داخل المحطة، مؤكدا حرصه على توفير احتياجاتهم وتهيئة بيئة عمل مناسبة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية الالتزام بخطط الطوارئ وتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية خلال فترة النوة، مشيرا إلى أن هذه المتابعات الميدانية تأتي ضمن سلسلة جولات مستمرة لمختلف القطاعات، بهدف تعزيز الاستعدادات وتأمين شوارع الإسكندرية في مواجهة التقلبات الجوية.