 الوكالة الألمانية مجموعة من «هيئة العمليات» أطلقت النار في الخرطوم اعتراضا على مكافأة ما بعد الخدمة - بوابة الشروق
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الوكالة الألمانية مجموعة من «هيئة العمليات» أطلقت النار في الخرطوم اعتراضا على مكافأة ما بعد الخدمة

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 4:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 4:55 م

أفاد جهاز المخابرات العامة السوداني بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء قامت به مجموعة من منتسبي "هيئة العمليات" اعتراضا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وقال الناطق باسم الجهاز في بيان تناقلته وسائل إعلام سودانية محلية إنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح، حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وأضاف الناطق أنه "يجري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".

ووفقا لبيانات محلية، تضم هيئة العمليات، الذراع العسكرية لجهاز الأمن إبان نظام الرئيس السابق عمر البشير، نحو 14 ألف جندي. وأصدر المجلس العسكري السوداني في يوليو الماضي قراراً بتبعيتها إلى الدعم السريع ثم سرعان ما صدر قرار بتبعيتها إلى الجيش وتسريح جزء منها.


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