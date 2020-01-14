رئيس وزراء أيرلندا يسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار اليوم الثلاثاء، إنه سوف يطلب من الرئيس مايكل دانييل هيجينز حل البرلمان من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 8 شباط/فبراير.

وقال فارادكار، زعيم حزب فاين جايل- يمين وسط- إن الوقت الحالي هو أفضل وقت للبلاد لإجراء انتخابات، بعدما وافقت بريطانيا على اتفاق الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي.

ويمنح ذلك "فرصة" لتشكيل حكومة جديدة تحظى بـ "تفويض قوي" للتفاوض في وقت لاحق من هذا العام بشأن اتفاقية تجارة حرة متوقعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفرضت قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) نفسها بقوة على فترة ولاية فارادكار منذ عام 2017، حيث يسعى الزعيم الأيرلندي إلى ضمان أن يحمي أي اتفاق يتم التوصل إليه بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي، الحدود المفتوحة مع أيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا.