 إسبانيا تعلن وقوع انفجار كيميائي ضخم بمنطقة صناعية شمالي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسبانيا تعلن وقوع انفجار كيميائي ضخم بمنطقة صناعية شمالي البلاد

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:50 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 يناير 2020 - 9:50 م

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء عن وقوع انفجار ضخم في منطقة صناعية بالقرب من مدينة تاراجونا الساحلية شمال شرقي البلاد، وذلك من دون ورود تقارير حول وقوع إصابات.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أنه تم تفعيل حالة التأهب للطوارئ الكيماوية شمال شرق إسبانيا إثر وقوع الانفجار.
ووصفت سلطات الطواريء في إقليم كتالونيا الإسباني الانفجار بأنه "حادثة كيميائية"، ونصحت المواطنين بضرورة تجنب الخروج من المنازل وإغلاق النوافذ كإجراء احترازي.

وأفادت إيه بي سي نيوز أن الانفجار يمكن سماعُه من على بعد أميال من مكان حدوثه.

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