السلطة القضائية الإيرانية تعلن اعتقال عدة أشخاص على صلة بحادثة الطائرة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال "عدة أشخاص" على صلة بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية قرب طهران الأربعاء الماضي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق اليوم إن "هناك خطأ بشريا مؤلما ولا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية"، متعهدا بمحاسبة المتسبب في الحادثة أيا كان منصبه.

كما تعهد بأن تبذل "الحكومة الإيرانية كافة جهودها لتقصي الحقيقة وراء تحطم الطائرة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أقر بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة بطريق الخطأ، وذلك بعد أيام من النفي القاطع لمسؤوليته عن ذلك. وتسبب الحادث في مقتل 176 شخصا.