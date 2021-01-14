توفي مساء الأربعاء صفوت الشريف، أحد أعمدة نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، عن عمر ناهر 87 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشهد السجل الجنائي لوزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، عقب القبض عليه في أبريل 2011 إبان أحداث ثورة يناير، 3 قضايا بارزة، انتهت ببراءته فى قضية موقعة الجمل، وإدانته بحكم نهائي بات باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بكسب غير مشروع، فيما تصالح في قضية هدايا الأهرام.

- براءة من موقعة الجمل

في 10 أكتوبر 2012.. قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة الشريف فى اتهامه بالضلوع مع عدد من رموز نظام مبارك وآخرين بارتكاب موقعة الجمل الشهيرة.

وفي 8 مايو 2013.. قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبدالله، بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين، شكلا، ليصبح حكم البراءة نهائي وبات.

- محطات في قضية الكسب غير المشروع انتهت بالإدانة

في أغسطس 2012.. قرر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، إحالة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات بتهمة حصولهم جميعا على كسب غير مشروع، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف بمعرفة الإنتربول.

في أكتوبر 2012 .. حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، جلسة 25 نوفمبر 2012، وبدأت المحاكمة في شهر نوفمبر من نفس العام، وظلت المحاكمة رهن ورود تقرير لجنة الخبراء لأكثر من 3 سنوات.

في مايو 2016.. قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته ونجليه إيهاب بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة نجله الآخر أشرف صفوت غيابيًا بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

ولم ينفذ حكم السجن ضد صفوت الشريف ونجله آنذاك؛ لعدم حضورهما جلسة صدوره، وظل المتهمان هاربان خارج السجن، وتمكنا من توكيل محامي للطعن على الحكم.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم الصادر ضدهما وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة.

9 سبتمبر 2018.. فى إعادة المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، بمعاقبة الشريف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب.

إلا أنه لم يحبس عقب حكم الجنايات نظرًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.

وخلال هذه المحاكمة جرت إجراءات التصالح بين صفوت الشريف وجهاز الكسب غير المشروع، بتسليم عدد من قطع الأراضي، إلا أن القيمة لم توف المستحق سداده، فانتهى الحكم بالإدانة.

7 يوليو 2020.. لم يلق الحكم قبول الشريف؛ فقام بالطعن عليه بتوكيل، وسلَم نفسه لهيئة محكمة النقض فى جلسة 7 يوليو 2020، لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه لحين النطق بالحكم، والذي جاء فى 15 سبتمبر من العام ذاته، بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه أكثر من 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

- قضية هدايا الأهرام

في مايو 2016.. قضت محكمة الجنايات بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية "هدايا مؤسسة الأهرام" بعد تصالح جميع المتهمين، وسدد صفوت الشريف مبلغ 4 ملايين جنيه.

- وفاة الشريف

أعلنت أسرة الشريف عدم صحة الأنباء التي ترددت عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وستشيع الجنازة صباح اليوم الخميس من مستشفى وادي النيل التي توفي فيها بعدما تردد عليها عدة مرات خلال الفترة الماضية نظرا لسوء حالته الصحية.

وولد الشريف في 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وهو سياسي مصري وأحد ضباط المخابرات العامة في فترة الستينات من القرن الماضي.

وكان الشريف عضوًا مؤسسًا بالحزب الوطني في عام 1966، وتقلد عدد من المناصب داخل الحزب، أبرزها الأمين العام لمدة قاربت الـ10 سنوات، وتقلد منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى، فضلًا عن رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.