 توتنهام يعود لنزيف النقاط ويسقط في فخ التعادل أمام فولها بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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توتنهام يعود لنزيف النقاط ويسقط في فخ التعادل أمام فولها بالدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 12:25 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 12:25 ص

عاد توتنهام لنزيف النقاط في المسابقة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه فولهام، في المباراة المؤجلة من الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وبقي توتنهام، الذي لم يحقق سوى فوزا وحيدا في مبارياته الست الأخيرة في البطولة، في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 17 مباراة، ليواصل الابتعاد عن صراع المنافسة على اللقب، في حين رفع فولهام رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، محققا تعادله الخامس على التوالي في المسابقة.

وبادر هاري كين بالتسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25، غير أن البرتغالي إيفان كافاليرو أحرز هدف التعادل لفولهام في الدقيقة 74.


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