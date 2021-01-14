بعدما خيمت حالة من الغموض في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، على أعداد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، أعلن معهد "روبرت كوخ" اليوم أن عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس بلغ مستوى قياسيا.

وأوضح المعهد اليوم، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 1244 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة، فضلا عن 25 ألف و164 حالة إصابة جديدة.

وخيمت حالة من الغموض في وقت مبكر صباح اليوم الخميس على أعداد حالات حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس التي يسجلها معهد "روبرت كوخ" يوميا في ألمانيا.

وظهر ذلك في أن الصفحة المعروفة باسم "لوحة معلومات معهد روبرت كوخ" – وهي صفحة تعرض نظرة عامة على أعداد الإصابة بالعدوى- عرضت صباح اليوم بلوغ حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس التي سجلها المعهد في غضون 24 ساعة إجمالي 1244 حالة وفاة. ولكن بعد ذلك اختفى من على الموقع لبعض الوقت بعض القيم والأعداد- ومن بينها أعداد حالات الوفاة هذه.

يذكر أن أعلى مستوى قياسي لحالات الوفاة بفيروس كورونا في ألمانيا تم بلوغه قبل ذلك في الثامن من يناير الجاري، بإجمالي 1188 حالة وفاة.

وكان تم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال يوم واحد في 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة إصابة.

وبشكل أساسي لا يزال من الصعب بعض الشيء في الوقت الحالي تحليل البيانات؛ نظرا لأن تم اكتشاف حالات إصابة بكورونا وتسجيلها وتوصيلها للمعهد بشكل متأخر في فترة أعياد رأس السنة.

وأوضح المعهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض في ألمانيا في ربيع العام الماضي وصل إلى مليون و978 ألفا و590 حالة إصابة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 43 ألفا و881 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في ألمانيا نحو مليون و620 ألفا و200 شخص.

وبحسب تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس الأربعاء، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة. وأضاف التقرير أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس خلال السبعة أيام الأخيرة على مستوى ألمانيا بلغ 1.02، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 1.07، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالعدوى يمكنهم نقل العدوى إلى 102 شخصا آخرين.