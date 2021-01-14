«الشروق» تنشر أبرز ترشيحات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

تنطلق اليوم الخميس، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد، الذي بدأ أعماله الثلاثاء الماضي.

وقال مصدر برلماني، إن مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغة 25 لجنة ستكون بالتوافق وليست انتخابات تنافسية كما يتصور البعض، وأن ذلك سيتم بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، إن المستشار إبراهيم الهنيدي، يعتبر أبرز المرشحين لرئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بينما تدعم الأغلبية النائب محمد فخري الفقي، لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، والنائب أشرف حاتم لرئاسة لجنة الشئون الصحية.

وأشار المصدر، إلى أن النائبة درية شرف الدين ستترشح لرئاسة لجنة الثقافة والإعلام، والنائب كمال عامر للجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب أحمد السجيني للإدارة المحلية، والنائب كريم درويش للشئون الخارجية.

ورجحت مصادر عودة النائبة سحر طلعت مصطفى، لرئاسة لجنة السياحة والطيران المدني التي ترأستها على مدى دورى الانعقاد الأول والثاني في الفصل التشريعي الأول، واستمرار النائب عبدالهادى القصبي في رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، والنائب عاطف ناصر للجنة الاقتراحات والشكاوى.

ووفق نص اللائحة الداخلية للبرلمان، بالمادة 41 منها، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.