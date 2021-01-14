 بالفيديو.. أردوغان يتلقى لقاحا مضادا لكورونا في أنقرة - بوابة الشروق
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بالفيديو.. أردوغان يتلقى لقاحا مضادا لكورونا في أنقرة

اردوغان - ارشيفية
اردوغان - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 6:20 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 6:21 م
عرضت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مقطع فيديو يرصد تلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، في أحد مستشفيات العاصمة أنقرة.

وقال الرئيس التركي عبر حسابه على تطبيق «تليجرام»: «لقد تلقيت اللقاح»، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل، نقلًا عن الوكالة التركية.

وبدأت وزارة الصحة التركية عمليات التطعيم بلقاح كورونا، الخميس، ضمن جدول أوليات بدأ بالعاملين في القطاع الصحي.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.



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