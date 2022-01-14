سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على متهم بالقيام بأعمال الدجل والشعوذة بدائرتي مركز جهينة والمراغة شمال المحافظة، عقب ورود عدد من البلاغات ضده.

وبالفحص تبين أن المتهم يعمل مدرس فصل بإحدى المدارس بدائرة المركز.

كما تبين أن المتهم كان يستقطب ضحاياه من مواقع التواصل الاجتماعي ويمارس نشاطه الإجرامي من خلال مكتب يشغله بدائرة مركز جهينة كما تبين أنه لديه محل إقامة آخر بدائرة مركز المراغة.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من إلقاء القبض على المتهم.

كما تبين أنه اعتاد على استدراج ضحاياه بحجة قدرته على استخراج الجن منهن، مقابل مبالغ مالية، كما تم ضبط بعض كتب السحر والشعوذة وكمية من البخور.