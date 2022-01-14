قالت الفنان سمية الخشاب، إنها تؤيد قرارات الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في التعامل مع أغاني المهرجانات صاحب المستوى المتدنى، قائلة:«"قرارات هاني شاكر مع المهرجانات كان بيعطى فيها فرص للمطربين وبيتكلم فى موضوع واحدة وهو الارتقاء بالأغنية المصرية والحفاظ عليها من الألفاظ السيئة».

وأضافت، خلال حوار ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الخميس، أن هناك أغاني مهرجانات من الصعب الاستماع إلى كلامتها، متابعة: "هاني شاكر مش عايز الأغنية المصرية تسئ للفن المصري واحنا معاه فى ده ولكن لابد من تعليم الشباب اللي طالعين عدم الاساءة للفن".

واستكملت: «في أغاني صعب سماعها والمهرجانات جميلة وبترقص وبتاعت فرفشة لكن بلاش الألفاظ اللي مش حلوة»، لافتة إلى أنها لم تشطب من النقابة بعد طلاقها من المطرب أحمد سعد.