مسؤول سابق في البيت الأبيض: الجيش الروسي قادر على اجتياح أوروبا

أكد بول كريج روبرتس، المسؤول السابق بالبيت الأبيض في عهد رونالد ريجان، أن دول "الناتو" بإمداد أوكرانيا بالأسلحة، استنفدت ترساناتها لدرجة تمكّن الجيش الروسي من اجتياح أوروبا بسهولة، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

وقال روبرتس: "إذا تم تقديم جميع الأسلحة التي وعد فلاديمير زيلينسكي بها، فإن الفعالية القتالية لحلف (الناتو) والولايات المتحدة ستكون عند الصفر. باستثناء أوكرانيا، التي ستتواجد فيها هذه الأسلحة. ويمكن لروسيا، بجهد يسير، اجتياح فنلندا ودول البلطيق التي بقيت بدون أسلحة، وعبر ألمانيا الوصول إلى فرنسا، ومن هناك إلى صربيا".

وأشار إلى أن موسكو لن تتخذ مثل هذه الخطوة، لأنها ستعني حربا حتمية مع "الناتو"، وسيتعين على الولايات المتحدة استخدام الملاذ الأخير وهو الأسلحة النووية.