مسؤول إيراني: واشنطن ملزمة بتسليم أو محاكمة قاتلي سليماني

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طالب رئيس لجنة المتابعة القانونية والدولية الخاصة في إيران عباس علي كدخدايي، الولايات المتحدة بتسليم المتهمين باغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى إيران.

وقال كدخدايي، في تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم"، السبت، إن الولايات المتحدة ملزمة بمحاكمة المتهمين باغتيال سليماني، أو تسليمهم لإيران، وفقا لبنود اتفاقية منع الجرائم المرتكبة بحق الأشخاص المتمتعين بحماية دولية لعام 1973".

وكتب كدخدايي عبر "تويتر": "بموجب اتفاقية عام 1973، فإن الولايات المتحدة ملزمة إما بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الشخصيات المحمية بموجب قانون العقوبات، أو تسليمهم لبلد المجني عليه لمحاكمتهم هناك".

وتساءل كدخدائي: "برأيكم، بأي من هذه الالتزامات ستفي الولايات المتحده تجاه إيران، بصفتها عضوا في الاتفاقية؟".