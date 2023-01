فازت رواية الكاتب حمدي أبوجليل "قيام وانهيار الصاد شين"، في طبعتها الإنجليزية، من ترجمة همفري ديفز، تحت عنوان: The Men Who Swallowed the Sun ، بجائزة "سيف غباش- بانيبال" للترجمة الأدبية من العربية إلى الإنجليزية.

وهي الجائزة السنوية تُمنح لمترجم أو أكثر عن ترجمة منشورة لعمل أدبي كامل من العربية إلى الإنجليزية.

وقال الروائي حمدي أبو جليل، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه ممتن للراحل العظيم المترجم همفري ديفيز لحبه لمصر واللهجات المصرية وجهده في ترجمة رواية الصاد شين.



وأضاف: "الرواية قد تكون غير مفهومة حتى لبعص القراء العرب والمصريين أنفسهم، ولذلك كان للمترجم دور مميز وبذل جهدا كبيرا"، واصفا الرواية بأنها مغامرته الأجرأ في اللغة.

وأوضح أنه كان يريد الوصول للغة أشبه بلغة الكلام، وأن يتحدث أبطال الرواية كما يتحدث الناس في حياتهم اليومية، لذلك قصد جمع بها عدة لهجات والتي ليس لها قاموس لتفسيرها.

وأشار إلى أن الرواية جعمت مزيجا من اللهجات المختلفة، بينها البدوية القاهرية، الليبية، المغربية، مؤكدا أن كل هذه اللهجات استطاع المترجم همفري ديفيز أن يطوعها ويترجمها للغة الإنجليزية.

وتابع: "لحسن الحظ جهده العظيم وجد من يقدره في وقت عز فيه أن يجد الجهد العظيم من يقدره".